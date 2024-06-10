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Спасённые черепахи-инвалиды возвращаются в Атлантику

Спасённые черепахи-инвалиды возвращаются в Атлантику

Эти две редкие черепахи-логгерхеда Гера и Афина возвращаются в Атлантический океан. У них нет по передней..

Дата загрузки: 2024-06-11

Спасённые черепахи-инвалиды возвращаются в Атлантику
Эти две редкие черепахи-логгерхеда Гера и Афина возвращаются в Атлантический океан. У них нет по передней конечности. Однако специалисты надеются, что рептилии смогут выжить в естественной среде. За их передвижением помогут наблюдать GPS-трекеры, прикреплённые к панцирю.

[Ана Лирия, президент организации ADS Biodiversidad]:
«Морских черепах Геру и Афину выпустили на волю, и они вернулись в свой дом – в океан. Их нашли на берегу острова Гран-Канария. Черепахи пострадали из-за мусора в океане. Каждая потеряла ласт».

Черепах вылечили в Центре реабилитации морских обитателей на острове Гран-Канария. Теперь они восстановились и готовы жить самостоятельно.

Гера и Афина достаточно молоды. Специалисты будут наблюдать за ними в режиме реального времени. Это поможет понять, как отсутствие плавника влияет на их поведение и способность справляться с морскими течениями. Наблюдение продлится не больше двух лет. Потом GPS-трекеры отвалятся от панциря.

Логгерхеды, или головастые черепахи, занесены в Красную книгу. Они встречаются в Индийском, Тихом и Атлантическом океанах. Этих рептилий замечали даже в Баренцевом море рядом с Мурманском.

Логгерхеды вырастают до метра в дину и весят от 80 до 200 килограммов.
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