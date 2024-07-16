Депутата Европарламента отпустили из тюрьмы, чтобы он принял присягу

Под аплодисменты собравшихся албанский политик Фреди Белерис выходит в терминал аэропорта Афин. Ещё недавно он находился..
Дата загрузки: 2024-07-17
Белерис – этнический грек, который родился и вырос в Албании. Свою политическую карьеру он посвятил тому, чтобы защитить права греческого населения Северного Эпира.
В Европарламент его избрали как кандидата от консервативной партии «Новая демократия» премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.[Фреди Белерис, депутат Европарламента]:
«Моё приключение подходит к концу, а борьба за демократию, верховенство закона и гражданские свободы продолжается».
Позже Белерис встретился с премьером Мицотакисом в Афинах.[Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции]:
«Я надеюсь, что очень скоро вы навсегда выйдете из тюрьмы, и эта болезненная глава для вас будет закрыта. Тогда мы сможем двигаться дальше и смотреть вперёд».
Белериса арестовали в мае 2023 года во время избирательной кампании на пост мэра в его родном городе Химара. Там проживает активная греческая община. Впоследствии он победил, но к присяге его так и не привели. В марте этого года его приговорили к двум годам тюрьмы за фальсификации во время выборов.
Белерис утверждает, что дело против него политически мотивировано, и что за этим стоит премьер-министр Албании Эди Рама.
После того как политика приведут к присяге в Европарламенте, он должен будет вернуться в албанскую тюрьму не позднее 20 июля. При этом неясно, как он будет выполнять свои обязанности евродепутата, находясь в заключении.
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