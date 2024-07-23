Вооружённый мужчина убил шесть человек в доме престарелых в Хорватии

Вооружённый мужчина вошёл в дом престарелых на северо-западе Хорватии, убив пять человек, включая свою мать. Ещё..

Вооружённый мужчина вошёл в дом престарелых на северо-западе Хорватии, убив пять человек, включая свою мать. Ещё шесть человек получили ранения. [Марко Марусич, полицейский]:«Это беспрецедентная трагедия. Мы все в шоке. Пять человек погибли. Поэтому выражаю искренние соболезнования семьям. Расследование продолжается. Полиция работает. Раненых доставили в больницу. Мы надеемся, что они выздоровеют».

Один раненый позже скончался в больнице. Четверо пострадавших – в критическом состоянии.

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Одной из жертв стала сотрудница дома престарелых.

Мотивы нападения пока не выяснили. Как сообщают хорватские СМИ, стрелявший – 1973 года рождения. Он ветеран войны.

[местный житель]:«Люди говорят, что он был агрессивным, употреблял алкоголь, что он на пенсии, что у него посттравматическое стрессовое расстройство и так далее. Он ничем особенным не выделялся. Говорят, его мама была здесь, и он пришел её убить. Наверное, другие оказались у него на пути». [местная жительница]:«Я здесь с сестрой и братом. Нашей маме 90. Мы ждём и ничего не знаем. Это ужасно, особенно для такого маленького города. Ещё хуже, когда кто-то внутри и ждёт, а мы ничего не знаем. Мы все в шоке».

Сам нападавший сначала скрылся с места происшествия, однако позже его арестовали.

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