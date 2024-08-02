Сотни заключённых освободили из крупнейшей тюрьмы ДР Конго

Демократическая Республика Конго освободила 420 заключенных из своей крупнейшей и самой переполненной тюрьмы. Это произошло после..

Демократическая Республика Конго освободила 420 заключенных из своей крупнейшей и самой переполненной тюрьмы. Это произошло после того, как кадры ужасных условий содержания выложил в интернет освобождённый журналист. Они вызвали широкий резонанс.

Тюрьму Макала построили в 1957 году. Правозащитники говорят, что сейчас в ней содержат около 15 000 человек. Причём подавляющее большинство находится в предварительном заключении.

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[Эммануэль Колус, активист по правам заключённых]:«Изначально тюрьма Макала была рассчитана на 1500 заключенных. В то время в Киншасе было два миллиона жителей. Но сегодня здесь около 15 миллионов жителей, поэтому вполне естественно, что заключённых стало больше».

Журналист Станис Буджакера, который опубликовал кадры, провёл в заключении шесть месяцев по обвинениям в распространении ложной информации. Его освободили в марте этого года. Он работает на международные СМИ, включая Reuters.

На свой мобильный он снял истощённых заключённых, спящих на полу переполненных камер и коридоров. Также можно увидеть людей, пьющих воду прямо из ведёр возле колонок.

[Джефф, заключённый]:«Я в заключении уже год, без суда. Условия очень тяжёлые. Заключенные умирают каждый день. Люди здесь страдают так, как вы себе представить не можете. Заключённые питаются очень плохо, а тюремные служащие часто забирают пайки». [Жан, заключённый]:«Меня никогда не вызывали в суд. А нахожусь в тюрьме Макала 17 лет. Я здесь вырос. И здесь люди страдают. Мы питаемся очень плохо, здесь всё идёт не так».

По словам журналиста, в начале 2023 года 66 заключенных умерли всего за два месяца из-за недоедания и отсутствия медицинской помощи.

Правительство говорит, что освобождение заключённых – хороший способ решить проблему переполненности тюрем. Однако критики говорят, что необходимо построить новые пенитенциарные заведения и сократить время предварительного заключения.

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