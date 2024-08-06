Красочный парад машин-амфибий прошёл по каналам Амстердама. Это заключительный этап многодневного тура по нескольким голландским городам...

Машины-амфибии в последний раз прошли по каналам Амстердама

Красочный парад машин-амфибий прошёл по каналам Амстердама. Это заключительный этап многодневного тура по нескольким голландским городам.

Владельцы этих уникальных автомобилей с развевающимися флагами европейских стран в последний раз вошли в воды Амстердама. С 2025 года им будет запрещено въезжать в город из-за новых экологических норм.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Рой Болкс, соорганизатор]:«Я тоже хотел присоединиться, поскольку хотел ощутить атмосферу Амстердама. Люди стоят у каналов, на мостах, они хотят это увидеть. Неважно сколько им – три года или 80 лет – все рады нас видеть».

Электрические машины-амфибии встречаются крайне редко. Ими нелегко управлять, поскольку аккумулятор слишком большой и тяжёлый.

[Онно Ден Буер, участник из Нидерландов]:«Конечно, все должны думать об окружающей среде, и мы это понимаем, но жаль, что мы не можем сделать эти машины электрическими. Пока это невозможно. Так что мы наслаждается последним разом».

Каждый год энтузиасты в течение недели ходят по водным каналам какой-то европейской страны. Обычно участвует около 80 транспортных средств.

В этом году настала очередь Нидерландов. В последний раз прокатиться по знаменитым каналам Амстердама прибыло 100 машин-амфибий.

Мероприятие началось в Амстердаме, после чего машины прошли через города Монникендам и Утрехт, а затем вернулись в Амстердам.

Впервые парад состоялся в 1987 году. Город принимал его четыре раза.

[Элеонора Морелли, участница из Италии]:«Очень интересно, когда на машине заходишь в воду. Это очень странно в первый раз, поэтому очень эмоционально».

Новое законодательство не распространяется на всю страну, поэтому парад всё ещё сможет пройти в Нидерландах. Через несколько лет он состоится во Фрисландии.

А в следующем году машины-амфибии отправятся в Бельгию.

Короткая ссылка на эту страницу: