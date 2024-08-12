Пожар подбирается к Афинам

Пожарные борются с масштабным лесным пожаром, который быстро продвигается в сторону Афин. Десятки жителей столицы Греции..

Пожарные борются с масштабным лесным пожаром, который быстро продвигается в сторону Афин. Десятки жителей столицы Греции уже покинули свои дома.

В тушении задействованы около 400 пожарных, 16 самолётов с водяными баками и 13 вертолётов. Представитель пожарной бригады сообщил, что ситуация остаётся опасной, поскольку огонь распространяется между жилыми домами.

Огонь вспыхнул в районе деревни Варнавас в 35 километрах к северу от Афин. Его быстрому разрастанию помогла жаркая и ветреная погода. Пожар уже уничтожил километры лесов, а также дома и автомобили. Его пламя в некоторых местах достигало 25 метров в высоту.

В деревне Варнавас проживает около 1800 человек. Власти выслали предупреждения об эвакуации туда, а также в девять других близлежащих районов.

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С мая этого года в Греции вспыхнули сотни лесных пожаров. Учёные связывают их частоту и интенсивность со всё более жаркими и сухими погодными условиями в стране.

После самой тёплой за всю историю зимы и длительных периодов с небольшим количеством или без осадков Греция также зарегистрировала самые жаркие июнь и июль. Как ожидается, это лето для страны также станет самым жарким за всю историю наблюдений.

Лесной пожар также вспыхнул в Карбалане – северо-восточном регионе Испании. Он быстро распространяется из-за сильного ветра. Жителей из близлежащих домов эвакуировали. В тушении также задействованы самолёты и вертолёты.

Этим летом Испания пережила несколько волн тепла, из-за которых риск лесных пожаров стал намного выше.

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