Первое в 2024 году суперлуние можно было наблюдать в ночь с 19 на 20 августа. Это..

Как мир наблюдал первое в 2024 году суперлуние

Первое в 2024 году суперлуние можно было наблюдать в ночь с 19 на 20 августа. Это полнолуние, которое совпало с максимальным приближением спутника к Земле на его эллиптической орбите.

От Европы и Австралии до Ближнего Востока и Азии: миллионы людей вышли посмотреть на ночное небо и насладиться зрелищем.

В Каракасе, столице Венесуэлы, гигантская Луна взошла над зданиями города.

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[жительница Каракаса]:

«Сегодня прекрасный день, чтобы попросить Луну принести нам изобилие».

При суперлунии спутник выглядит на 14% больше и на 30% ярче.

В этот раз суперлуна ещё и голубая. Но это не связано с её цветом. Так астрономы называют третье полнолуние в астрономическом сезоне, на который приходится четыре полнолуния вместо обычных трёх.

Согласно НАСА, голубая луна в среднем случается раз в два-три года. Но голубая суперлуна – ещё реже. Нередко промежутки между такими явлениями составляют около 20 лет.

А вот простое суперлуние можно будет увидеть ещё три раза в этом году. Оно случится 18 сентября, 17 октября и 15 ноября.

Стоит отметить, что при особых условиях Луна действительно может приобрести голубоватый оттенок. Но для такого оптического эффекта атмосфера должна быть замутнена пеплом, пылью, дымом или аэрозолями.

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