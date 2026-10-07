В штате Нью-Йорк ввели режим ЧП из-за вспышки кори

В штате Нью-Йорк объявили чрезвычайное положение из-за вспышки кори. Это первый случай, когда штат США пошёл..

В штате Нью-Йорк объявили чрезвычайное положение из-за вспышки кори. Это первый случай, когда штат США пошёл на такую меру с тех пор, как в 2025 году количество заражений резко увеличилось.

Губернатор Кэти Хокул подписала соответствующий документ на это неделе. Меры позволяют расширить круг медицинских работников, допущенных к проведению вакцинации против кори, паротита и краснухи. Никаких ограничений для населения не предусмотрено.

С начала года в штате зарегистрировали 108 случаев заболевания корью, причём большинство из них – после 15 июля. Вспышка охватила сельские районы в 18 округах. Этот показатель намного выше обычного.

При этом семь случаев заболевания выявлены в самом городе Нью-Йорк, а 101 – в других районах штата. С 15 июля местные органы здравоохранения вакцинировали более 1000 пациентов в сельской местности.

В соседней Пенсильвании также наблюдается стремительное распространение инфекции: с начала года там зафиксировано 977 случаев заболевания и пять летальных исходов. Большинство случаев приходится на сельскую местность, граничащую с Нью-Йорком. Эта вспышка стала самой масштабной в Пенсильвании за последние 30 лет.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, в США наблюдается худшая ситуация с заболеваемостью корью с 1991 года: зарегистрировано почти 3900 случаев.

Режим чрезвычайной ситуации в штате Нью-Йорк будет действовать до 4 ноября.

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