Мексиканским мариачи, оставшимся без работы, раздали продукты

В Мехико мексиканским мариачи раздали продукты. Из-за карантина музыканты отложили уличные выступления. Их также перестали приглашать..

[Лорена Монтоя, мариачи]:

«Всё это сильно повлияло на жизнь, поскольку мы зависим от праздников, вечеринок и радостных событий».

В Мехико мексиканским мариачи раздали продукты. Из-за карантина музыканты отложили уличные выступления. Их также перестали приглашать на праздники. Без заработка остались десятки мариачи.

Во время эпидемии доходы музыкантов упали в десять раз.

[Саския Нино де Ривера, основательница фонда Colectivo Agrega]:

«Мариачи обычно выходят на работу ежедневно и зарабатывают на хлеб. Теперь, сидя дома, они страдают из-за этой изоляции. Важно привлечь внимание людей к этой проблеме и дать им понять, как важно поддерживать тех, кто в этом нуждается».

Для музыкантов в Мехико доставили 200 коробок с продуктами.

Ансамбли исполняют традиционную музыку и песни в стиле мариачи. Он представляет собой смесь народной музыки Андалусии и музыки других народов, живущих у Средиземного моря. На стиль также повлияли музыкальные традиции местных индейцев.

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