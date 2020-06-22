В московском KFC людей обслуживает роботизированная «рука»

Компания KFC продемонстрировала свой новый механизированный ресторан в Москве. Здесь взаимодействие между персоналом и покупателями сведено..

Компания KFC продемонстрировала свой новый механизированный ресторан в Москве. Здесь взаимодействие между персоналом и покупателями сведено к минимуму.

Заказ можно сделать через терминал самообслуживания. Когда еда приготовлена, к процессу подключается роботизированная «рука». Она берёт поднос и кладёт его в бокс для заказов.

[Дмитрий Агеев, представитель компании KFC]:

«Здесь в текущих условиях максимально реализован принцип самообслуживания в ресторане – в зоне напитков и в зоне выдачи заказов. Конечно, это реализовано не только с помощью того, что человек сам всё набирает, наливает и так далее. Часть задачи выполняет роботизированные механизмы, которые помогают человеку сделать это быстрее и удобнее».

Ресторан с автоматизированным обслуживанием был построен ещё до карантина.

[Дмитрий Агеев, представитель компании KFC]:

«Мы строили именно то, как видели, как должно выглядеть будущее. Но так совпало, что мы ещё и попали в историю, что оно соответствует тому, где мы реально оказались».

Компания KFC хотела, чтобы автоматизированный ресторан шёл в ногу с цифровыми технологиями, которые стали частью жизни многих людей.

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