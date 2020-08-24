Мексиканские спортзалы переходят на продажу закусок

В этот спортзал в Мехико раньше приходили, чтобы потягать штангу или покрутить педали велотренажёров. Однако теперь..

В этот спортзал в Мехико раньше приходили, чтобы потягать штангу или покрутить педали велотренажёров. Однако теперь здесь можно только перекусить. Заведение пытается выжить в условиях карантинных мер и придумало креативный способ это сделать: тренеров превратили в поваров, которые готовят для прохожих тако и гордиты. [Улисес Перес, фитнес-тренер]:«Я фитнес-тренер, но из-за пандемии я сменил работу и стал делать тако. Продажа еды – это благородная работа, но она меня не очень воодушевляет, это просто вынужденная мера».

Правительство Мексики разрешило фитнес-центрам и спортивным клубам открыться только при соблюдении строгих ограничительных мер. Заполняемость этих заведений не должна превышать 50%. В итоге не все спортзалы открылись, поскольку работали бы в убыток себе. Треть из них вообще прекратила работу.

[Эдуардо Нино, менеджер фитнес-клуба]:«Мы не получаем никакой поддержки. Бассейны могут открыться с сегодняшнего дня, и я думаю, что это несправедливо. Спортзалы – это очень большой сектор, мы пытаемся выжить». [Мариана Санчес Акино, владелица спортзала]:«Для нас это неудобно, потому что они просят нас сократить количество залов, ограничить число посетителей. Я понимаю, что спортзалы – это источник инфицирования, но людям нужно тренироваться. Небольшие спортзалы не входят в большие сети, и клиентов не так много».

При этом некоторые тренеры пытаются сохранить своих клиентов и занимаются на свежем воздухе.

[Мигель Анхель Родригес, тренер по боксу]:«Люди приходят, поскольку скучают по занятиям. Я три с половиной месяца никого не тренировал. Восстановил занятия 20 дней назад в парке, используя некоторое оборудование. Наша цель – вдохновить людей заниматься спортом».

Исследования показывают, что риск заразиться коронавирусом в спортзале выше, чем в других закрытых помещениях, поскольку посетители сильно потеют и при этом касаются спортивного оборудования.

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