Бывший маркетолог кормит бездомных собак в Ла-Пасе во время карантина

Боливиец Фернандо Кушнер вместе с помощником каждый день обходит улицы Ла-Паса в поисках бездомных собак. Во..

Боливиец Фернандо Кушнер вместе с помощником каждый день обходит улицы Ла-Паса в поисках бездомных собак. Во время карантина этим четвероногим прожить ещё труднее. Фернандо дарит им внимание и не даёт голодать.

[Фернандо Кушнер, житель Ла-Паса]:

«Каждый день в разных кварталах получают помощь примерно две тысячи собак. За время карантина мы раздали более миллиона восьмисот тысяч порций еды».

Фернандо – бывший маркетолог. Пять лет назад вернулся из-за границы и посвятил жизнь спасению бездомных собак. Используя профессиональные знания, боливиец разработал план помощи животным.

Благотворительную кампанию поддержали три ресторана Ла-Паса. Сотрудники этих заведений каждый день отдавали мясные отходы для уличных животных. Однако во время карантина рестораны закрыты и помогать не могут. А вот нуждающихся наоборот прибавилось.

[Фернандо Кушнер, житель Ла-Паса]:

«Во время карантина брошенных собак стало намного больше, и уже одного мешка с едой недостаточно. Нужно три, четыре, даже шесть больших мешков в день, чтобы прокормить бездомных собак».

Сердобольный маркетолог оформил пропуск, чтобы выходить из дома во время изоляции. Каждый день он встаёт в пять утра и со своей командой отправляется кормить собак. За неделю Фернандо проезжает на микроавтобусе более 150 километров. На бензин тратит 380 долларов в месяц.

Сейчас боливиец с радостью замечает, что некоторые жители Ла-Паса тоже оставляют еду и воду для уличных животных.

До карантина Фернандо подыскивал своим подопечным хозяев. Он мечтает найти деньги на то, чтобы стерилизовать всех бездомных собак в Ла-Пасе.

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