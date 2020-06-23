Сезон ловли тунца в Испании под угрозой из-за бурых водорослей

Инвазивные водоросли оккупируют воды у пляжей на юге Испании, а также в Гибралтарском проливе. Они не..

Инвазивные водоросли оккупируют воды у пляжей на юге Испании, а также в Гибралтарском проливе. Они не только портят вид всемирно известных курортов, но и угрожают биоразнообразию, а ещё вредят традиционным ремёслам.

Регион известен своим древним методом ловли тунца, который изобрели ещё финикийцы более 3000 лет назад. Теперь же рыбаки вместо рыбы вылавливают сетями тонны бурых водорослей родом из Японии.

К сожалению, здесь условия для размножения этого инвазивного вида оказались идеальными.

Теперь учёные пытаются найти решение проблемы.

[Антонио Понсе, капитан судна]:

«Водоросли размножаются здесь в небывалых масштабах. За все 35 лет жизни в Альмадрабе я никогда такого не видел. Но в последние 4-5 лет водоросли оккупировали всё. Они разрушают наши сети и наносят большой экономический урон, угрожая традиционному виду рыболовства».

Обычно рыбаки расставляют свои сети у дна. В этом сезоне они полностью обросли водорослями, что скорее отпугивает тунца, нежели привлекает его в эти воды.

[Диего Песси, дайвер]:

«Проблема инвазивных водорослей в том, что они обрастают вокруг сети и формируют стену под водой. Под их весом сети начинают рваться. Кроме того, тунец любит чистую воду. Когда он попадает в такую темноту, то убегает от сетей и не попадается в них».

Учёные говорят, что бурые водоросли попали в Средиземноморье в 2002 году. Их случайно завезли во французскую лагуну То вместе с японскими устрицами.

В 2015 году эти водоросли обнаружили у берегов полуанклава Сеута в Северной Африке.

Рыбаки в регионе уже начали готовиться к следующему сезону ловли тунца. Они говорят, что обработают сети специальным раствором, который будет отпугивать любые организмы, включая растения.

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