Из-за наводнений в Индонезии погибло 16 человек, а в Индии спасают носорогов

Не менее 16 человек стали жертвами внезапно начавшихся наводнений и оползней в Индонезии. Ещё 23 человека..

Не менее 16 человек стали жертвами внезапно начавшихся наводнений и оползней в Индонезии. Ещё 23 человека числятся пропавшими без вести, их ищут.

Бедствие вызвали проливные дожди. Как сообщают власти, сильно пострадал регион Северный Луву на острове Сулавеси. Из берегов вышли три реки. В результате под толстым слоем грязи оказался целый город. Ведутся поисково-спасательные работы. Сотни человек были вынуждены эвакуироваться.

А это уже Индия, штат Ассам. Здесь из берегов вышла Брахмапутра – одна из крупнейших рек мира. В результате наводнений свои дома покинули уже более миллиона человек. Затоплено более 2000 деревень.

[пострадавший от наводнения]:

«Да, проблем много. Мы не можем никуда пойти, потому что везде карантин».

Страдают и животные. В Национальном парке Казиранга затоплена большая часть территории суши. Смотрители вынуждены спасать местных обитателей.

Здесь живёт крупнейшая в мире популяция индийских носорогов. Они тоже оказались среди спасённых.

[П. Сивакумар, директор Национального парка Казиранга]:

«В Казиранге – вторая в этом году волна наводнений. Погибло 66 животных, 170 мы спасли».

В Индии жертвами наводнений и оползней стало более 50 человек.

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