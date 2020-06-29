Индонезиец и малазиец создают креативные маски Пандемия коронавируса вдохновляет бизнесменов на новые творческие идеи. Так индонезийский владелец типографии перешёл на изготовление защитных.. Дата загрузки: 2020-06-29

Пандемия коронавируса вдохновляет бизнесменов на новые творческие идеи. Так индонезийский владелец типографии перешёл на изготовление защитных масок с фотографией лица. А малазийский дизайнер создаёт уникальные аксессуары, украшенные батиком.

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