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Индонезиец и малазиец создают креативные маски

Индонезиец и малазиец создают креативные маски

Пандемия коронавируса вдохновляет бизнесменов на новые творческие идеи. Так индонезийский владелец типографии перешёл на изготовление защитных..

Дата загрузки: 2020-06-29

Пандемия коронавируса вдохновляет бизнесменов на новые творческие идеи. Так индонезийский владелец типографии перешёл на изготовление защитных масок с фотографией лица. А малазийский дизайнер создаёт уникальные аксессуары, украшенные батиком.
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