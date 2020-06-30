Учёные больше узнали об орбите экзопланеты «Бета Живописца b»

Это планета под названием «Бета Живописца b», которая вращается вокруг молодой звезды «Бета Живописца». Она находится..

Это планета под названием «Бета Живописца b», которая вращается вокруг молодой звезды «Бета Живописца». Она находится на расстоянии 63 световых года от Земли.

Недавно учёные получили новые данные об орбите небесного тела. Это поможет пролить свет на формирование звёздных систем.

До этого у астрофизиков были некоторые данные лишь о массе планеты.

[Штефан Краус, астрофизик из Университета Эксетера]:«Она в 11 раз более массивная, чем Юпитер. Это, без сомнения, газовый гигант. И она вращается на таком же расстоянии от звезды, как Сатурн в нашей солнечной системе. И вся система очень молодая. Ей всего 20 миллионов лет».

Штефан Краус возглавил группу астрономов, которая изучала орбиту планеты с помощью комплекса из четырёх телескопов в чилийской пустыне Атакама.

Они исследовали наклон плоскости орбиты планеты. И он почти полностью совпадает с плоскостью вращения материнской звезды. Для сравнения, в нашей системе орбиты планет близки к экваториальной плоскости Солнца.

Однако примерно у трети планетарных систем, которые смогли исследовать учёные, наблюдаются значительные несовпадения в плоскостях.

Стоит отметить, что астрономы впервые смогли наблюдать за планетарной системой непосредственно, а не с помощью транзитного метода. Он заключается в том, что планету изучают в тот момент, когда она находится на фоне своей звезды.

Короткая ссылка на эту страницу: