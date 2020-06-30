Учёные больше узнали об орбите экзопланеты «Бета Живописца b»
Это планета под названием «Бета Живописца b», которая вращается вокруг молодой звезды «Бета Живописца». Она находится..
Дата загрузки: 2020-06-30
Недавно учёные получили новые данные об орбите небесного тела. Это поможет пролить свет на формирование звёздных систем.
До этого у астрофизиков были некоторые данные лишь о массе планеты.[Штефан Краус, астрофизик из Университета Эксетера]:
«Она в 11 раз более массивная, чем Юпитер. Это, без сомнения, газовый гигант. И она вращается на таком же расстоянии от звезды, как Сатурн в нашей солнечной системе. И вся система очень молодая. Ей всего 20 миллионов лет».
Штефан Краус возглавил группу астрономов, которая изучала орбиту планеты с помощью комплекса из четырёх телескопов в чилийской пустыне Атакама.
Они исследовали наклон плоскости орбиты планеты. И он почти полностью совпадает с плоскостью вращения материнской звезды. Для сравнения, в нашей системе орбиты планет близки к экваториальной плоскости Солнца.
Однако примерно у трети планетарных систем, которые смогли исследовать учёные, наблюдаются значительные несовпадения в плоскостях.
Стоит отметить, что астрономы впервые смогли наблюдать за планетарной системой непосредственно, а не с помощью транзитного метода. Он заключается в том, что планету изучают в тот момент, когда она находится на фоне своей звезды.
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