Миссия «Марс-2020»: вертолёт-разведчик поможет марсоходу находить маршрут

Если всё пойдёт по плану, то в феврале 2021 года вертолёт-разведчик «Изобретательность» сядет на Марс именно..

Если всё пойдёт по плану, то в феврале 2021 года вертолёт-разведчик «Изобретательность» сядет на Марс именно так. Каждый этап посадки будет рассчитан до минуты.

Целостность этого аппарата критически важна для миссии «Марс-2020». Ведь он будет исследовать возможные цели на Красной планете для марсохода «Настойчивость».

Уже скоро с мыса Канаверал в США стартует ракета-носитель. Идут последние проверки и испытания.

Как ожидается, посадку марсоход совершит в кратере Джезеро. Учёные считают, что почва там богата карбонатами и кремнием. Если это так, то это может указывать на то, что примерно три миллиарда лет назад на месте кратера было озеро с водой. И она была пригодна для существования в ней жизни.

[Бетани Эльманн, профессор планетоведения]:

«Это один из самых захватывающих элементов миссии. Мы впервые будем летать на другой планете. Это очень важный инструмент исследований».

Самой большой трудностью для учёных было придумать, как заставить аппарат летать в разреженной марсианской атмосфере.

[Кен Фарли, участник миссии]:

«Вертолёт довольно маленький, но лопасти – огромные. Их диаметр достигает метра. Очень важно, чтобы лопасти были большими, поскольку атмосферное давление на Марсе очень низкое – всего 1% земного».

Впрочем, провести испытания полёта в реальных условиях на Земле не получилось. Учёные просто не смогли построить достаточно большую камеру с очень холодным воздухом и низким давлением.

Аппарат будет делать фотографии и видео и отправлять их на спутник на орбите Марса. Затем всю информацию передадут на Землю.

Летать вертолёт сможет по несколько минут за раз. Потом нужно будет садиться и заряжаться. Это означает, что каждый его полёт будут тщательно планировать.

Если все трудности удастся преодолеть, то вертолёт-разведчик сделает будущие миссии на Красную планету более эффективными.

Старт намечен на 30 июля.

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