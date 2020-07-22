Миссия «Марс-2020»: вертолёт-разведчик поможет марсоходу находить маршрут
Если всё пойдёт по плану, то в феврале 2021 года вертолёт-разведчик «Изобретательность» сядет на Марс именно..
Дата загрузки: 2020-07-22
Целостность этого аппарата критически важна для миссии «Марс-2020». Ведь он будет исследовать возможные цели на Красной планете для марсохода «Настойчивость».
Уже скоро с мыса Канаверал в США стартует ракета-носитель. Идут последние проверки и испытания.
Как ожидается, посадку марсоход совершит в кратере Джезеро. Учёные считают, что почва там богата карбонатами и кремнием. Если это так, то это может указывать на то, что примерно три миллиарда лет назад на месте кратера было озеро с водой. И она была пригодна для существования в ней жизни.
[Бетани Эльманн, профессор планетоведения]:
«Это один из самых захватывающих элементов миссии. Мы впервые будем летать на другой планете. Это очень важный инструмент исследований».
Самой большой трудностью для учёных было придумать, как заставить аппарат летать в разреженной марсианской атмосфере.
[Кен Фарли, участник миссии]:
«Вертолёт довольно маленький, но лопасти – огромные. Их диаметр достигает метра. Очень важно, чтобы лопасти были большими, поскольку атмосферное давление на Марсе очень низкое – всего 1% земного».
Впрочем, провести испытания полёта в реальных условиях на Земле не получилось. Учёные просто не смогли построить достаточно большую камеру с очень холодным воздухом и низким давлением.
Аппарат будет делать фотографии и видео и отправлять их на спутник на орбите Марса. Затем всю информацию передадут на Землю.
Летать вертолёт сможет по несколько минут за раз. Потом нужно будет садиться и заряжаться. Это означает, что каждый его полёт будут тщательно планировать.
Если все трудности удастся преодолеть, то вертолёт-разведчик сделает будущие миссии на Красную планету более эффективными.
Старт намечен на 30 июля.
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