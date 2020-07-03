ООН: в мире стремительно растёт объём выброшенной электронной техники

В мире растут объёмы электронных отходов. В прошлом году выбросили 53,6 миллиона тонн электронной техники. Об..

В мире растут объёмы электронных отходов. В прошлом году выбросили 53,6 миллиона тонн электронной техники. Об этом сообщается в новом докладе ООН, основанном на исследовании Международного союза электросвязи и других организаций.

На свалки попали компьютеры, ноутбуки, игровые приставки, мобильные телефоны, холодильники и другие электроприборы. Вес электронных отходов равен весу 350 океанских лайнеров. За прошлый год электронной техники выбросили на 21% больше, чем пять лет назад.

[Антонис Мавропулос, глава International Solid Waste Association]:

«Мы ожидаем, что объём в 53 миллиона тонн в год вырастет до 74 миллионов тонн к 2030 году. То есть за следующие десять лет объём отходов вырастет примерно на 35%. Это слишком много».

Крупнейшим источником электронных отходов стал Китай. Там на свалки попали более десяти миллионов тонн старой техники. На втором месте США, где было выброшено почти семь миллионов тонн. Тройку замыкает Индия с тремя миллионами тонн отходов.

Самыми загрязняющими странами названы азиатские. Там выбросили около 25 миллионов тонн электроники. В Южной и Северной Америке – более 13 миллионов тонн, в Европе – 12 миллионов, а в Африке и Океании в совокупности выбросили примерно три с половиной миллиона тонн.

При этом в прошлом году переработали только 17,4% выброшенной электроники. Остальное было сожжено либо осталось лежать на свалках. Вместе с этой техникой на помойку попали дорогостоящие металлы, такие как золото, платина, серебро и медь. Их стоимость оценивается в 57 миллиардов долларов.

В то же время электронные отходы угрожают природе и здоровью людей, поскольку в них могут содержаться токсичные вещества.

[Антонис Мавропулос, глава International Solid Waste Association]:

«Я считаю, что у нас есть возможность и технологии для того, чтобы в ближайшие 20-30 лет наладить безотходное производство с вторичной переработкой. Однако для реализации, координации и поощрения этого не налажены системы управления».

По мнению экспертов, в этом году электронных отходов может стать намного больше из-за пандемии. Во время карантина люди покупали много оргтехники, следовательно, и на свалку попадёт больше ноутбуков, планшетов и смартфонов.

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