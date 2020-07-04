Щенков редкого мексиканского волка показали в Музее пустыни в Сальтильо

В мексиканском Музее пустыни в Сальтильо резвятся щенки мексиканского волка. Это редкий подвид, поэтому каждый помёт..

В мексиканском Музее пустыни в Сальтильо резвятся щенки мексиканского волка. Это редкий подвид, поэтому каждый помёт – важное событие. Волчата родились в апреле и уже успели подрасти.

[Фернандо Толедо, сотрудник Музея пустыни]:

«В нашем музее это пятый помёт, и он самый большой. Родились восемь щенков – четыре самца и четыре самки».

Все волчата здоровы и хорошо растут.

Мексиканские волки вымерли в дикой природе в 60-х. Последние тридцать лет в Мексике стараются восстановить популяцию, разводя животных в зоопарках. В природную среду обитания выпустили уже три десятка волков.

[Фернандо Толедо, сотрудник Музея пустыни]:

«(Мы хотим), чтобы люди поняли, почему такие виды, как волки, так же важны, как медведи и степные собаки. Часть работы по восстановлению популяции мы проводим здесь, но это общая задача, которая касается отдалённых общин, живущих там, где мы выпускаем волков».

Специалисты надеются, что в ближайшие годы в дикой природе страны станет не менее 200 мексиканских волков.

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