Зеркало дополненной реальности помогает выбрать косметику в супермаркете Сеула

Это зеркало дополненной реальности установили в сеульском косметическом бутике. В условиях карантинных ограничений оно помогает выбрать..

Это зеркало дополненной реальности установили в сеульском косметическом бутике. В условиях карантинных ограничений оно помогает выбрать косметику, не прикасаясь к ней и к своему лицу.

Зеркало делает фотографию лица клиента и анализирует его. Затем оно рекомендует косметику в зависимости от типа кожи, а также советует, как скрыть пятна, морщины или тёмные круги под глазами.

Клиенты могут увидеть, как будут выглядеть, если используют целый спектр косметических средств: от основы под макияж до румян, туши и помады.

[Чо Ю Лим, студентка]:

«Из-за коронавируса было некомфортно тестировать косметику после кого-то другого. Теперь стало удобно: я могу увидеть на изображении дополненной реальности, каким будет цвет лица, даже не прикасаясь к нему. Это очень гигиенично. Можно тестировать без опасений».

Помимо правил социального дистанцирования, правительство Южной Корее издало ряд рекомендаций для покупателей. Например, им советуют пробовать косметику на тыльной стороне ладони, а не лице.

[Сон Да Хе, студентка]:

«Из-за коронавируса я не могла проверять косметические средства на лице. Я просто наносила их на тыльную сторону рук. Но те продукты, которые мне больше всего подходят, я нашла с помощью дополненной реальности. Я также узнала о некоторых новинках».

Кроме того, возле каждого товара в магазине размещён QR-код. С его помощью можно открыть описание продукции. Брать её в руки уже нет необходимости.

[Чо Ю Лим, студентка]:

«Во-первых, я смогла найти цвет с помощью дополненной реальности и открыть информацию, отсканировав QR-код. На покупку ушло немного времени, и ни с кем не пришлось контактировать».

Южная Корея заслужила похвалу других стран за то, как отреагировала на пандемию. Здесь заболевших чуть более 13 тысяч, а умерших – не больше 300.

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