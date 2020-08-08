Высокие цены на недвижимость вытесняют из Сеула средний класс

Семья Лим Чи Мин живёт в небольшой квартире в Сеуле последние два года. Однако уже скоро..

[Лим Чи Мин, жительница Сеула]:

«Меня выселяют из дома, придётся перебираться в провинцию Кёнгидо под Сеулом. И теперь я уже не надеюсь в будущем купить в Сеуле дом».

Семья Лим Чи Мин живёт в небольшой квартире в Сеуле последние два года. Однако уже скоро им придётся выселяться. Они столкнулись с проблемой, которая встала перед тысячами южнокорейцев в столице, – нехваткой доступного жилья для среднего класса.

Президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина избрали в 2017 году. Он обещал создать общество, где трудолюбивые граждане будут иметь возможность заводить семью и покупать дома и квартиры.

Его правительство представило 20 разных мер, чтобы снизить цены на недвижимость. Однако это не помогло. За три года, пока он у власти, стоимость жилья подскочила на 50%. Это самый быстрый рост в мире.

А семья 35-летнего Пэк Сон Мина была вынуждена прибегать к разным ухищрениям, чтобы принять участие в правительственной программе доступного жилья. Жена ушла с работы, чтобы доходы стали меньше, как того требуют условия. Они также были вынуждены переселиться в другой город в двух часах езды от столицы.

[Пэк Сон Мин, житель Инчхона]:

«У нас не было другого способа получить дом. Нам нужно было либо сократить доходы, чтобы соответствовать критериям, либо сидеть и смотреть, как растут цены».

В течение десятилетий показателем принадлежности к среднему классу в Южной Корее были высшее образование и дом в Сеуле. Однако теперь даже адвокаты и дизайнеры с шестизначной суммой зарплат не могут позволить себе собственное столичное жильё.

Некоторые пары даже вынуждены на бумаге разводиться, чтобы сократить налоги на недвижимость.

[Пак Хаб Со, консультант по вопросам недвижимости]:

«Текущая политика фокусировалась на сокращении спроса на жильё. Но возникали проблемы в плане нехватки предложения. В долгосрочной перспективе цены могут стабилизироваться, если мы сможем балансировать спрос и предложение».

Тем временем Министерство финансов Южной Кореи уже объявило, что правительство планирует построить более 132 тысяч новых домов в Сеуле уже к 2028 году.

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