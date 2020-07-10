Щенок с носом в форме сердца стал звездой Instagram

Вайли – далматинец, который родился с пятном в форме сердца на носу. Его хозяйка Лекси Смит переживала, что пятно может не сохраниться по мере роста пса.

«Он был восьмым из 11 родившихся в помёте щенков. Мне было трудно выбрать. Пятно в форме сердца уже сформировалось, но я думала, что оно может изменить форму, поскольку пятна далматинцев меняются по мере их роста. Заводчик рассказал, что пёс ест, спит и ласковый. Я сразу почувствовала, что это мой щенок», – вспоминает Лекси.

«Нам повезло, что мы живём в Колорадо, здесь много красивых мест и есть парки для собак. Вайли любит играть и исследовать новые места», – рассказала Лекси.

У годовалого Вайли есть страничка в Instagram и более 126 000 подписчиков. Чем старше становится пёс, тем отчётливее видно пятно в форме сердца. Его хозяйка считает, что никакое количество фотографий не может передать очарование Вайли и то, что он значит для неё.

