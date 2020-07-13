Новый суточный антирекорд: заболевших COVID-19 – более 230 тысяч

Всемирная организация здравоохранения в воскресенье объявила о рекордном увеличении суточного числа заболевших коронавирусом. За 24 часа..

Всемирная организация здравоохранения в воскресенье объявила о рекордном увеличении суточного числа заболевших коронавирусом. За 24 часа их стало больше на 230 370 человек.

Самый большой прирост наблюдался в США. Там число новых случаев растёт примерно в 40 штатах. При этом последние четыре дня там регистрировали по 60 тысяч инфицированных ежедневно. Это мировой антирекорд.

За США следуют Бразилия, Индия и ЮАР.

Смертей от COVID-19 в мире пока примерно по 5000 в день. Всего в течение эпидемии от вируса умерло более 570 тысяч человек. А случаев заражения зафиксировано более 13 миллионов.

Новая волна инфицирования захлестнула и Боливию. Она грозит полным коллапсом системы здравоохранения. Больницы переполнены. Также в соцсети загружают видео, на котором видно, что тела кое-где долго лежат прямо на улицах.

В городе Качабамба один мужчина призвал правительство убрать из дома тело его умершего от коронавируса соседа.

[сосед умершего от COVID-19 жителя Боливии]:

«Мы просим власти, пожалуйста, вы не можете оставить тело здесь. Прошло уже более 12 часов, это большой риск для живущих здесь семей».

В Боливии более 48 тысяч заражённых. Умерло от болезни чуть более 1800 человек.

[Роландо Гутьеррес, таксист]:

«Случаев много. И правда в том, что люди начинают осознавать: болезнь действительно существует. Раньше многие в это не верили. Теперь же многие люди заболели и попали в больницы. Мы должны следовать мерам безопасности».

В городе Эль-Альто местные жители боятся, что могилы умерших от COVID-19 приведут к новым заражениям.

[Анхелика Кори, местная жительница]:«Они хотят заразить нас коронавирусом. Они вчера весь день хоронили людей. А как же мы? Мы что, животные? Мэр ничего не делает, а они хоронят здесь заражённых людей. Они всё заражают».

9 июля временный президент Боливии Жанин Аньес объявила, что её тест на COVID-19 тоже дал положительный результат. Также вирусом заразилось по меньшей мере семь министров Кабинета, включая главу Минздрава.

Тем временем, Мексика перегнала Италию по числу умерших. Там жертв более 35 тысяч. То есть страна поднялась по этому показателю на четвёртую строку. Выше только Великобритания, Бразилия и США.

При этом, если в Италии эпидемия замедляется, в Мексике ситуация пока противоположная. И на фоне того, что некоторые заведения уже начали возобновлять работу, например, парикмахерские, в адрес правительства звучит критика.

Заболевших в Мексике выявили почти 300 тысяч.

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