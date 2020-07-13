Как внук воплощал мечту 89-летней бабушки

89-летняя Джой Райан всю жизнь прожила в штате Огайо и никогда не видела океана и гор. Когда её внук Брэд, ветеринар из Вашингтона, предложил ей попутешествовать, она согласилась.

Первое путешествие состоялось пять лет назад. Бабушка и внук отправились в Национальный парк Great Smoky Mountain. «Бабушка прониклась любовью к природе, и её охватила жажда приключений», – вспоминает Бред.

Летом 2017 года тандем внук-бабушка отправился в масштабное 28-дневное путешествие по стране. Они посетили 21 национальный парк США.

К августу 2019 года путешественники провели в дороге 50 дней. Они преодолели более 40 000 км и проехали через 38 штатов, побывав в каждом уголке страны. За четыре года путешествий по Америке они посетили 29 национальных парков.

Во время путешествий Джой Райан сказала: «Я поняла, что время – самая ценная и мимолетная вещь, которая у нас есть».

«Куда бы мы ни пошли, люди вдохновляются жизненным настроем бабушки Джой», –поделился Брэд. Он опубликовал фото путешествий на своей страничке на Facebook, которую назвал «Бабушка Джой». Здесь игра слов. Джой на английском означает радость.

