Развалины древних византийских бань хранят в ливийском городе Тукра На территории современного города Тукра на северо-востоке Ливии в прошлом проживало много народов: от птолемеев до.. Дата загрузки: 2020-07-14

На территории современного города Тукра на северо-востоке Ливии в прошлом проживало много народов: от птолемеев до османов. Сегодня местные жители всё ещё хранят некоторые древние развалины, например, общественные бани времён Византии.

Короткая ссылка на эту страницу: