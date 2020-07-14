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Развалины древних византийских бань хранят в ливийском городе Тукра

Развалины древних византийских бань хранят в ливийском городе Тукра

На территории современного города Тукра на северо-востоке Ливии в прошлом проживало много народов: от птолемеев до..

Дата загрузки: 2020-07-14

На территории современного города Тукра на северо-востоке Ливии в прошлом проживало много народов: от птолемеев до османов. Сегодня местные жители всё ещё хранят некоторые древние развалины, например, общественные бани времён Византии.
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