Древнеримский Большой цирк превратили в оперный театр под открытым небом

В Древнем Риме Большой цирк использовали в качестве ипподрома. На нём одновременно могло соревноваться до 12..

В Древнем Риме Большой цирк использовали в качестве ипподрома. На нём одновременно могло соревноваться до 12 колесниц, а смотрели на это событие тысячи римлян. Теперь же строение возрастом 2800 лет решили превратить в открытую площадку для оперных постановок.

Её продумывали с учётом соблюдения мер социального дистанцирования. Работать она будет в летнее время.

С 1937 года открытые летние представления проходили в Термах Каракалла в Риме. Однако там невозможно соблюсти все карантинные правила.

[Франческо Арена, сотрудник Оперного театра Рима]:

«Большой цирк был трансформирован в оперный театр. В каком-то смысле он вернулся к своим истокам и выполняет изначальную функцию места для проведения шоу».

200 строителей работали круглосуточно с 19 июня. Теперь в этом летнем театре с учётом всех мер социального дистанцирования можно разместить более 1400 зрителей.

На входе всем будут проверять температуру. Также сотрудники будут провожать всех на их места.

Сцена необычно большая. Актёры также должны соблюдать дистанцию, чтобы выступать без масок. Что касается оркестра, то музыкантам приходится привыкать к непривычно большому расстоянию между друг другом.

[Карло Фортес, сотрудник Оперного театра Рима]:

«Мы попытались сократить расстояние с помощью новых методов. Мы используем технологии, которые позволяют артистам быть ближе друг к другу, а также к зрителям».

Первое представление в театре дадут на днях. На сцене представят оперу «Риголетто» Джузеппе Верди.

Спустя много веков это место снова соберёт сотни зрителей. Впрочем, атмосфера здесь будет немного отличаться от Древнего Рима, где тысячи человек кричали, болея за свои колесницы.

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