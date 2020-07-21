Сможет ли туризм Сиднея пережить отсутствие иностранных путешественников

Прогулка по верху сиднейского моста – очень популярное развлечение среди иностранных туристов, посещающих Австралию. Однако теперь..

Прогулка по верху сиднейского моста – очень популярное развлечение среди иностранных туристов, посещающих Австралию.

Однако теперь из-за карантина зарубежные путешественники пока не могут сюда приехать. В итоге такие экскурсии продвигают среди местных жителей.

[Дэвид Хэммон, глава Bridgeclimb Sydney]:

«Мы закрылись 24 марта, а открылись всего несколько недель назад. У нас было время всё спланировать и перефокусировать наш маркетинг на внутренний рынок».

Эта семья в этом году хотела поехать в отпуск в Великобританию и Грецию. Однако планы пришлось отменить. Теперь они находят себе развлечения в Сиднее.

[Алекс Гиббинс, житель Сиднея]:

«Обычно мы тратили деньги в тех странах. Но теперь мне кажется, что будет правильно потратить немного денег здесь».

Компания предлагает местным жителям скидки. Обычно билет для взрослых стоит около 300 австралийских долларов. Теперь же его цена – 110 долларов. При этом компания считает, что сможет удержаться на плаву.

[Дэвид Хэммон, глава Bridgeclimb Sydney]:

«В Сиднее живёт 4,4 миллиона человек. Это довольно большой рынок. Потом есть Брисбен и Мельбурн. То есть людей достаточно много».

А это сиднейский ресторан Tetsuya’s. До закрытия границ иностранные туристы составляли 80% его клиентов. После начала пандемии число его посетителей сократилось вдвое.

Потом прибавилась ещё одна трудность: заведение лишилось гостей из ещё одного крупного города – Мельбурна. Причина в том, что штат Виктория закрыл границы из-за локальной вспышки коронавируса.

Теперь администрация ресторана надеется, что местные жители будут чаще заглядывать сюда на обед.

Согласно правительственным данным, в туристической отрасли задействовано более 5% населения континента. Чаще всего Австралию посещали путешественники из Китая, Новой Зеландии, США, Великобритании и Японии.

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