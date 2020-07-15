Традиционные жилища аборигенов возводят на острове Тасмания
Вот в таких домах тысячи лет назад жил народ палава на австралийском острове Тасмания. Шалаши оборудовали..
Дата загрузки: 2020-07-15
[Энди Скалторп, глава Аборигенного центра Тасмании]:
«Жители западного побережья делали такие шалаши тысячи лет. И для сохранения этой культуры очень важно, чтобы эти свидетельства сохранялись».
Это сообщество тасманийцев решило сохранить культуру аборигенов, строя такие жилища. Также они рассказывают молодёжи о древних обычаях.
[Брентон Браун, рейнджер]:
«Люди будут учиться уважению посредством знаний».
Вдохновение черпают из старинных книг. Шалаши возводят на охраняемых территориях. Палки ищут тут же. А кору для верхнего слоя предоставляет Лесное хозяйство Тасмании.
Всю конструкцию пока укрепляют верёвками. В будущем планируют переключиться на более традиционные материалы, например, жилы кенгуру.
[Брентон Браун, рейнджер]:
«Со временем мы усовершенствуем наши техники, постараемся максимально приблизить их к тем, которые использовали наши предки».
[Тим Ловри, рейнджер]:
«Но не всегда это одни и те же материалы, потому что в буше в разных местах растут разные растения. Нужно использовать то, что есть».
На строительство одного шалаша уходит примерно три месяца. Община надеется, что в будущем такие жилища появятся на всём западном побережье Тасмании. Уже начались переговоры о том, чтобы вернуть государственные земли их прежним владельцам – народам аборигенов. При этом посещение таких шалашей пока бесплатное.
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