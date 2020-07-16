Премьер Израиля обещает пакет помощи для всех граждан

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил план правительственных грантов для всех израильтян. Они призваны помочь людям в..

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил план правительственных грантов для всех израильтян. Они призваны помочь людям в условиях пандемии.

В адрес правительства звучит критика за его неспособность решить коронавирусный кризис, особенно в условиях, когда суточное число новых случаев в последнюю неделю резко возросло.

Согласно новой программе, граждане смогут получить помощь в размере чуть более 200 долларов. Многодетные семьи получат почти по 900 долларов. Общий объём пакета составит миллиард 750 миллионов долларов.

Помимо помощи отдельным гражданам, Нетаньяху также пообещал выплаты для частных предпринимателей.

[Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля]:

«Почему мы раздаём деньги? Нам нужно снова разогнать экономику. Люди сидят дома, им не нужно делать покупки. Если мы дадим им деньги, они начнут покупать. В результате компании начнут получать прибыль, расширяться и нанимать новых работников».

В мае в стране снова открыли школы и многие компании. Теперь же число новых случаев превышает тысячу в сутки, и некоторые эксперты считают, что с отменой карантинных мер поспешили.

С другой стороны безработица в стране достигла рекордного 21%. И уже начались протесты. Так, на прошлой неделе тысячи израильтян вышли на улицы Тель-Авива, требуя экономических послаблений. А в Иерусалиме полиция применила водомёты, чтобы разогнать демонстрантов, которые собрались у дома Нетаньяху.

Опросы показывают, что одобряют политику премьера в отношении коронавирусного кризиса лишь около трети израильтян.

В Израиля живёт девять миллионов человек. При этом в стране зарегистрировано уже более 44 тысяч случаев коронавируса. Скончалось более 370 человек.

Короткая ссылка на эту страницу: