Началась первая миссия арабского мира к Марсу

Так началась первая межпланетарная миссия арабского мира. 20 июля с японского острова Танэгасима вылетела ракета-носитель с..

Так началась первая межпланетарная миссия арабского мира. 20 июля с японского острова Танэгасима вылетела ракета-носитель с космическим зондом «Аль-Амаль» на борту. Теперь он в течение семи месяцев будет лететь к Марсу.

Запуск изначально планировали на 15 июля. Однако его пришлось отложить из-за плохой погоды.

[Ахмад Белул аль-Фаласи, председатель Космического агентства ОАЭ]:

«Ощущения удивительные. Мы пытаемся сохранять спокойствие, однако не можем сдержать счастья». [Хесса Али, сотрудница миссии]:

«Я так взволнована и так счастлива. Я рада, что запуск был успешным, просто не могу найти слов, чтобы описать ощущения после старта».

Как ожидается, зонд достигнет Красной планеты в феврале 2021 года. В том году ОАЭ будут праздновать 50 лет своего основания.

Страна строит амбициозные планы космических исследований. Так, уже к 2117 году она собирается построить на Марсе первое поселение людей.

[Мосен аль-Авади, сотрудник миссии]:

«Всё это сейчас лишь на бумаге, пока мне сложно в это поверить. Так же, как и в 2015 году, когда мы только начинали».

Зонд будет изучать верхние слои атмосферы Марса и следить за климатом планеты, по меньшей мере, два года.

Учёные отмечают, что аппарат впервые проследит за атмосферными изменениями в зависимости от разных сезонов.

[Амран Шараф, директор миссии]:

«Аппарат называется «Надежда». Это мощное послание для арабской молодёжи о том, что, если ОАЭ достигли Марса менее чем за 50 лет, то она может сделать намного больше».

В прошлом году Объединённые Арабские Эмираты отправили в космос своего первого астронавта на Международную космическую станцию.

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