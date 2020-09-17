ЕКА потратит более $153 млн на защиту Земли от астероидов

Если на Землю упадёт крупный астероид, это приведёт к глобальной катастрофе. Поэтому ни для кого не..

Если на Землю упадёт крупный астероид, это приведёт к глобальной катастрофе.

Поэтому ни для кого не стало сюрпризом, что Европейское космическое агентство и НАСА создали совместный проект, чтобы найти способы изменять траектории огромных летающих в космосе каменных глыб.

Недавно ЕКА подписала контракт объёмом более 153 миллионов долларов с немецкой компаний OHB на создание космического корабля под названием «Гера». В древнегреческой мифологии так называли покровительницу брака.

«Гера» будет участвовать в тестовом столкновении ударного зонда НАСА с астероидом (65803) Дидим. Оно намечено на июнь 2021 года.

Точнее, удар будет нанесён не по самому астероиду, а по его спутнику Диморфосу.

При этом «Геру» запустят в космос только в октябре 2024 года. Спустя два года она прибудет к Диморфосу и определит объём кратера от удара на спутнике, а также общий вес объекта.

Если миссия НАСА окажется успешной, то она станет первым для человечества намеренным изменением курса космического тела.

Представитель ЕКА Франко Онгаро отмечает, что пока Земле астероиды не угрожают, но лучше подготовиться заранее.

[Франко Онгаро, представитель ЕКА]:

«Вероятность – один к миллиону, но если это случится завтра, то мы окажемся в беде. Мы знаем наверняка, что когда-то это случится, поскольку это происходит постоянно. С неба на Землю падают тонны объектов. К счастью, три четверти поверхности Земли покрыты водой, большая её часть также – это лёд и пустыни. Но это ненаучный подход».

Диаметр Диморфоса составляет почти 160 метров. Это примерно равно ширине большой пирамиды в Гизе. Если бы он упал на Землю, то мог бы разрушить целый город.

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