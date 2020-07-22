Что придумал хирург, чтобы дети не видели своих шрамов

Хирург детской больницы в городе Акрон штата Огайо нашёл способ, чтобы дети поскорее забыли про шрамы.

Когда врач Роберт Пари откладывает скальпель, то берётся за цветные ручки. Он рисует хирургические повязки для своих маленьких пациентов. По словам хирурга, он это делает, чтобы дети запоминали шрам после операции.

На первых хирургических повязках Роберт рисовал Олафа из «Холодного сердца» и ослика Иа из «Винни-Пуха». «Он удивляет детей нарисованной одеждой с изображением персонажей мультфильмов или того, что интересует ребёнка», – сообщается на официальной страничке больницы в Facebook.

Роберт сказал, что нарисовал уже более 10 000 рисунков для маленьких пациентов.

