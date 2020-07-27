Лесничие в Индии спасли свалившегося в колодец леопарда

Леопард свалился в большой колодец в городе Насик на западе Индии. Хищник оказался на глубине три-пять..

[Вивек Бхамаре, лесничий]:

«Мы с помощью местных жителей опустили клетку в колодец. Когда леопард забрался, мы клетку закрыли».

Леопард свалился в большой колодец в городе Насик на западе Индии. Хищник оказался на глубине три-пять метров. Местные жители вызвали лесничих, чтобы те спасли неосторожного зверя.

Лесничие и местные жители вытащили клетку с хищником. После этого зверя доставили в безопасное место. Позже его отпустят в дикую природу.

Леопарды в Индии находятся под угрозой исчезновения. Они часто становятся жертвами браконьеров, а из-за сокращения среды обитания нередко забредают в населённые пункты. Если хищные кошки нападают на людей или скот, то рискуют быть убитыми в отместку. Лесничие стараются сгладить конфликт между людьми и леопардами.

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