Лесничие в Индии спасли свалившегося в колодец леопарда
Леопард свалился в большой колодец в городе Насик на западе Индии. Хищник оказался на глубине три-пять..
Дата загрузки: 2020-07-27
[Вивек Бхамаре, лесничий]:
«Мы с помощью местных жителей опустили клетку в колодец. Когда леопард забрался, мы клетку закрыли».
Лесничие и местные жители вытащили клетку с хищником. После этого зверя доставили в безопасное место. Позже его отпустят в дикую природу.
Леопарды в Индии находятся под угрозой исчезновения. Они часто становятся жертвами браконьеров, а из-за сокращения среды обитания нередко забредают в населённые пункты. Если хищные кошки нападают на людей или скот, то рискуют быть убитыми в отместку. Лесничие стараются сгладить конфликт между людьми и леопардами.
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