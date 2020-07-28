Бельгия сокращает контакты на семью с 15 до 5 человек в неделю

В Бельгии снова ужесточают карантинные меры. В последние три недели число новых случаев в стране увеличивалось...

[Софи Вильмес, премьер-министр Бельгии]:

«Идея проста: когда вы ограничиваете контакты, вы снижаете риски».

В Бельгии снова ужесточают карантинные меры. В последние три недели число новых случаев в стране увеличивалось. По словам премьер-министра, чтобы избежать жёсткого общенационального карантина, число людей, с которыми общается одна семья, сокращается с 15 до пяти человек в неделю.

На мероприятия в закрытых помещениях теперь можно пропускать в два раза меньше людей – только 100. Под открытым небом вместе может быть не более 200 человек. За покупками ходить можно только по одному. Кроме того, премьер призвала людей максимально перейти на работу из дома.

В начале июля среднесуточное число заболевших в Бельгии составляло около 80 человек. В последние дни оно возросло почти до 300.

[Софи Вильмес, премьер-министр Бельгии]:

«Вызывают опасения некоторые конкретные очаги, например, в Антверпене, где наблюдается рост эпидемии. Также, как выяснилось, концентрация вируса у некоторых заражённых выше обычного. Это означает, что эти люди заразнее других».

На прошлой неделе правительство Бельгии приостановило ослабление карантина. В барах и ресторанах те люди, которые не сидят за столиками, должны находиться в масках. Посетители также должны оставлять свою контактную информацию, чтобы можно было проследить за их перемещением.

[Жан-Марк Робик, турист из Парижа]:

«Мы видим, что владельцы кафе и магазинов немного напуганы. Мы это поняли за чашкой кофе. Правила очень жёсткие. Например, нужно сообщать время прибытия и ухода, а также электронный адрес». [Лотте, жительница Мехелена]:

«Нормально, потому что наблюдается всплеск. Но мне кажется, новые правила не очень помогут. Люди просто от всего устали. Думаю, правила нужно было ввести раньше, чтобы все носили маски».

В Бельгии находятся штаб-квартиры ЕС и НАТО. Карантин здесь изначально ввели 18 марта. За время эпидемии в стране заболело более 66 тысяч человек. Умерло более 9800. Это один из самых высоких показателей в мире на душу населения.

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