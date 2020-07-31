12 продемократических кандидатов Гонконга отстранены от выборов

Гонконгская администрация отстранила от участия в предстоящих выборах 12 продемократических кандидатов. И причиной стал недавно принятый..

Гонконгская администрация отстранила от участия в предстоящих выборах 12 продемократических кандидатов.

И причиной стал недавно принятый в регионе закон о нацбезопасности, который раскритиковали и оппозиция, и многие страны мира. Руководство Гонконга посчитало, что выдвигать свою кандидатуру не могут те, кто выступает против закона.

Среди дисквалифицированных политиков – известный гонконгский активист Джошуа Вонг. Он записал онлайн-обращение, в котором сказал, что не собирается сдаваться.

[Джошуа Вонг, гонконгский продемократический активист]:«Пекин начал самое масштабное наступление на выборы в регионе, отстранив почти всех продемократических кандидатов: от молодых прогрессивных групп до традиционных партий умеренного толка. И хотя Пекин хочет нас напугать, пока не время сдаваться. Очевидно, что Пекин показал полное неуважение к воле гонконгцев. Он пытается подорвать последнюю опору исчезающей автономии, а также пытается удержать законодателей под жёстким контролем».

Учитывая данные праймериз, у Джошуа Вонга были большие шансы на победу. При этом теперь у продемократической оппозиции стало меньше возможностей получить большинство в гонконгском мини-парламенте.

Решение гонконгской администрации ещё больше усугубит напряжённые отношения между китайскими властями и Западом. Так, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб уже отметил, что отстранение кандидатов очевидно произошло в связи с их политическими взглядами.

Закон о нацбезопасности Пекин принял в регионе напрямую. Согласно нему в Гонконге появилось представительство китайской полиции, и любого человека могут арестовать по размытым обвинениям в подрыве власти, терроризме или связям с иностранными силами.

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