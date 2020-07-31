Дайверы смогут поплавать возле обломков судна в Греции, затонувшего в V веке до нашей эры

Это удивительное место у берегов греческого острова Алонисос долгое время было доступно только для археологов и..

[Димитрис Куркумелис, подводный археолог]:

«Впервые – и не только в Греции, но и на общеевропейском уровне – такое место, где произошло кораблекрушение, с таким большим количеством объектов открывается для публики и дайверов».

Это удивительное место у берегов греческого острова Алонисос долгое время было доступно только для археологов и историков. Но благодаря новым технологиям затонувшие останки деревянного грузового судна открывают для туристов и местных жителей.

Доступ к подводным достопримечательностям в Греции обычно ограничен, чтобы сохранить их целостность. Однако теперь за объектами смогут следить удалённо. Специальная система камер и датчиков будет оповещать о любых попытках повредить места кораблекрушений.

[Георг Папаламбру, участник проекта]:

«Мы установили камеры в определённых местах, чтобы видеть, какие объекты заплывают в эту охраняемую зону, например, мы можем видеть это роботизированное транспортное средство».

Подводные камеры могут распознают различные объекты даже ночью. Они оборудованы автоматической системой очистки линз.

[Георг Папаламбру, участник проекта]:

«Мы сможем понять, что в районе крушения есть дайвер. Система способна различить его в синей или тёмной воде среди обломков, рыбы и против солнца. Это довольно сложная задача, но наша технология может справиться с ней почти идеально».

Обломки нашли в начале 90-х годов прошлого столетия. Судно затонуло в конце V века до нашей эры. Оно было загружено тысячами амфор, по всей видимости, с вином.

В то время как деревянный корпус корабля почти полностью разрушился, керамические сосуды до сих пор остаются на дне. Теперь они стали домом для тысяч морских обитателей.

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