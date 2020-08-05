Учёные Австралии придумали, как выращивать цветной хлопок

В этих чашках Петри содержится то, что может навсегда изменить мировую текстильную промышленность. Учёные из биолаборатории..

В этих чашках Петри содержится то, что может навсегда изменить мировую текстильную промышленность.

Учёные из биолаборатории CSIRO в Канберре придумали, как выращивать не обычный белый хлопок, а уже цветной.

[Колин Макмиллан, сотрудница CSIRO]:

«Он от природы белый. И то, что удалось создать хлопок определённых цветов – это прорыв».

Учёные «взломали» цветовой код хлопчатника, добавив ген, который заставляет растение окрашиваться в разные цвета.

[Филомена Петтолино, исследовательница]:«Прекрасные ярко-жёлтый и золотисто-оранжевый цвета. Также есть очень насыщенные фиолетовые оттенки».

Впрочем, пока учёные получили только растительную ткань. Прежде чем она превратится в цветущие хлопковые растения, пройдёт несколько месяцев.

Представители хлопчатобумажной промышленности Австралии уже в предвкушении. Открытие позволит им отказаться от использования химических красителей.

[Адам Кай, представитель Cotton Australia]:

«Эти красители вредят окружающей среде. Так что окрашивание хлопка с помощью научных способов – прекрасная инновация».

Учёные также планируют создать хлопок, который был бы прочнее и эластичнее обычного. При этом его можно будет не гладить, поскольку он почти не будет мяться.

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