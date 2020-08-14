Учёные создали шлёпанцы из водорослей

Исследователи из Сан-Диего придумали, как существенно сократить объёмы пластиковых отходов, которые попадают в моря и океаны...

Исследователи из Сан-Диего придумали, как существенно сократить объёмы пластиковых отходов, которые попадают в моря и океаны. Они сделали из водорослей шлёпанцы или вьетнамки – популярную во всём мире летнюю обувь. В результате такие шлёпанцы стали биоразлагаемыми. [Майк Буркарт, профессор химии и биохимии]:«Мы выращиваем водоросли в бассейнах, где плотно их высаживаем. Когда они полностью вырастают, мы извлекаем из них воду с помощью этой машины прямо здесь и превращаем водоросли в очень вязкую пасту».

После этого из пасты извлекают все липиды, измельчают их химическим способом и создают из них полимерный материал. Из него и изготавливают вьетнамки. Такие шлепанцы способны полностью разложиться в природной среде за четыре месяца.

[Наташа Гунаван, лаборант]:«Если посмотреть на то, как они выглядит через четыре недели, восемь недель и 12 недель, то становится понятно, что наши образцы действительно хорошо разлагаются в почве и компосте. Мы наблюдаем значительную потерю массы, а также структурной целостности в целом».

Сначала эта лаборатория производила топливо из водорослей, затем доски для сёрфинга, а теперь занялась шлепанцами.

Вьетнамки – очень доступная обувь. Из-за этого её обычно покупают на один сезон, а потом выбрасывают. Учёные надеются, что их обувь на основе водорослей сократит загрязнение мирового океана.

Разработчики также отмечают, что уже ведут переговоры с разными производителями, чтобы использовать такой биопластик и для создания другой продукции.

Короткая ссылка на эту страницу: