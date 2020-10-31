Тыквы и летучие мыши: в замке Дракулы празднуют Хэллоуин

Старинный замок Бран в Румынии, известный как замок Дракулы, преобразился на Хэллоуин. Несмотря на пандемию, праздник..

Старинный замок Бран в Румынии, известный как замок Дракулы, преобразился на Хэллоуин. Несмотря на пандемию, праздник не отменили. Но атрибуты стали другими.

[Александру Приску, сотрудник управления замком Бран]:

«2020 год принёс некоторые изменения на Хэллоуин. Мы сразу же решили, что любые декорации, которые напоминают о (трагичной ситуации с COVID), сейчас недопустимы. Мы не демонстрируем скелеты, изображения смерти и всё такое. Вместо этого мы украсили замок тыквами, воронами, летучими мышами, чёрными занавесками и свечами».

Замок Бран построили в конце XIV века местные жители. Считается, что в XV столетии здесь во время военных походов останавливался Влад III из династии Басарабы, который правил Валахией. У него были прозвища Цепеш и Дракула. Второе прозвище он унаследовал от отца, состоявшего в «Ордене Дракона». Слово «дракул» переводится с румынского как «дракон».

Влад III стал прообразом главного персонажа книги Брэма Стокера «Дракула», написанной в конце XIX века.

Обычно в замок приезжают тысячи туристов, но сейчас здесь за день бывает не больше 200 гостей. В основном, румыны.

[туристка]:

«Это был приятный визит, замок наполнен историей. Но немного грустно, поскольку здесь очень мало людей. Нам очень жаль, что в такой красивой части Румынии, в этой исторической местности очень значимой для нас, румын, так мало гостей из-за коронавируса».

У замка Бран сменилось много владельцев. В начале прошлого столетия жители Брашова подарили его королеве Марии. Потом замок отобрали коммунисты, но 14 лет назад историческое строение вернули внуку монархини Доминику Габсбургу.

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