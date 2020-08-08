Какими стали котята, когда их отмыли от маркеров

Брэдфордская служба спасения кошек в Великобритании взялась помочь котятам, пострадавшим от рук человека.

Бездомным котятам был всего месяц.

Кто-то все белые пятна на шерсти котят раскрасил перманентными (нестирающимися) маркерами. Один котёнок был зелёный, а другой – синий.

Котят назвали по цвету героев мультфильмов – Шрек и Смурф. Им дали по бутылке молока и приготовили ванну, чтобы вернуть шерсть в естественный вид.

Волонтёр центра Кейт купала котят, чтобы смыть краску. Это был длительный процесс.

Когда шерсть котят приобретёт природный цвет, то о краске будут напоминать лишь клички малышей.

