Жостовский поднос: фабрика празднует 195 лет

Жостовский поднос – один из знаковых сувениров России. Его название дала подмосковная деревня Жостово. Фабрика существует..

Жостовский поднос – один из знаковых сувениров России. Его название дала подмосковная деревня Жостово. Фабрика существует там с 1825 года и в этом году празднует юбилей – 195 лет.

Её основатели – местные жители, купцы Вешняковы. Поначалу изделия на манер федоскинских шкатулок выпускали из папье-маше, но практичные жестяные пользовались бОльшим спросом.

[Катерина Лисовая, экскурсовод]:

«Вешняковы были очень предприимчивые крестьяне. Замечают тенденцию, что открывается много трактиров, чайных, гостиниц. Складывается культура чаепития. Появляется спрос на подносы».

Вот самый старинный экземпляр в коллекции фабрики – 1870-х. Кого-то может смутить его цветной фон. На самом деле разноцветные подносы здесь выпускали с самого начала. Такие очень любили в деревнях.

[Михаил Лебедев, главный художник фабрики]:

«Домики были маленькие, окошечки маленькие. Хотелось больше цветного и праздничного. Каждому православному празднику определенный цвет: к Пасхе – красный, к Троице – зелёный, к Рождеству – синий».

А вот в дворянские усадьбы и богатые купеческие дома покупали подносы на чёрном фоне. Они выгодно оттеняли модную в XIX веке чёрную лаковую мебель, привезённую из Японии и Китая. Часто подносы делали в комплект, отсюда характерная для Востока инкрустация перламутром. На старинных образцах орнамент сохранился лишь частично.

Примечательно, что ставший классическим чёрный фон жостовским мастерам был только на руку.

[Михаил Лебедев, главный художник фабрики]:

««Чёрный почему? Потому что (чёрный) пигмент – это сажа, которая всегда была доступна. Особенно в деревнях, крестьянских домах. Топили печи. Мылись в банях. Поэтому сажа была доступным пигментом».

Сейчас местные мастера заняты созданием самого большого декоративного блюда размером 2 на 1,5 метра. Ожидается, что оно побьет рекорд Гиннесса. Изделие представят в конце августа в Москве на фестивале «Русское поле».

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