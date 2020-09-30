Карманный котёнок всё же вырос. Фото

Когда трёхнедельного котёнка Фрэнсиса привезли в приют для животных, он весил всего 113 граммов, вдвое меньше нормы.



Для осмотра ветеринаром Фрэнсиса принесли в клинику для кошек в городском округе Арлингтон в штате Вирджиния. У крошечного котёнка выявили шумы в сердце и выпадение шерсти. Ветеринар Эллен Кароцца решила забрать малыша домой, поскольку ему нужен был особый уход.



Несмотря на малый размер, у малыша оказался отличный аппетит. Эллен приходилось кормить его из бутылочки не только днём, но и ночью.



Малыш мяукал, пока его не возьмут на руки, и потом начинал громко мурлыкать. Поскольку котёнок требовал постоянного внимания, Эллен приходилось носить его в кармане даже на работу.



Когда Френсис немного подрос, о нём стал заботиться кот Бенни. Он вылизывал котёнка после еды и учил пользоваться кошачьим лотком.



Френсис уже может есть твёрдую пищу. Корм для котят ему пришёлся по вкусу.



В шесть недель Фрэнсис был размером с трехнедельного котёнка. Эллен считает, что у него недостаток гормона роста.



Но всё же Френсис растёт, и ему уже пришлось купить лежанку побольше.





В возрасте восьми месяцев котёнка взял к себе домой один из родственников Эллен.

