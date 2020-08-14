В Швейцарии погибли испанские туристы

На востоке Швейцарии погибли испанские туристы. Четверо мужчин занимались так называемым каньонингом. Это вид спорта, включающий..

На востоке Швейцарии погибли испанские туристы. Четверо мужчин занимались так называемым каньонингом. Это вид спорта, включающий путешествие по каньонам с использованием различных техник передвижения – ходьбы, прыжков, альпинизма и плавания.

Как говорят спасатели, мужчины погибли во время разразившейся бури.

[Флориан Шнайдер, представитель полиции кантона Сен-Галлен]:

«С четырьмя испанскими мужчинами произошёл несчастный случай. К сожалению, троих мы нашли мёртвыми после масштабной поисково-спасательной операции, ещё одного продолжаем искать. Две женщины из той же группы спускались другим путём и не пострадали».

Погибшие – из испанского региона Наварра. Им от 30 до 48 лет. Женщины из их группы вызвали спасателей, когда мужчины не прибыли вовремя на место встречи.

В спасательной операции участвуют сто человек. Мешает плохая погода.

[Флориан Шнайдер, представитель полиции кантона Сен-Галлен]:

«Из-за погодных условий мы сейчас были вынуждены приостановить поисково-спасательную операцию, как и в предыдущий вечер. Из-за дождя пока не можем продолжать».

Место, где погибли туристы, хорошо известно и рекламируется на местных туристических веб-сайтах как интересная локация для каньонинга. Как сообщили в полиции, группа спортсменов вышла на маршрут самостоятельно, то есть это не было официально организованной экскурсией.

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