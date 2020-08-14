В Швейцарии погибли испанские туристы
На востоке Швейцарии погибли испанские туристы. Четверо мужчин занимались так называемым каньонингом. Это вид спорта, включающий..
Дата загрузки: 2020-08-14
Как говорят спасатели, мужчины погибли во время разразившейся бури.
[Флориан Шнайдер, представитель полиции кантона Сен-Галлен]:
«С четырьмя испанскими мужчинами произошёл несчастный случай. К сожалению, троих мы нашли мёртвыми после масштабной поисково-спасательной операции, ещё одного продолжаем искать. Две женщины из той же группы спускались другим путём и не пострадали».
Погибшие – из испанского региона Наварра. Им от 30 до 48 лет. Женщины из их группы вызвали спасателей, когда мужчины не прибыли вовремя на место встречи.
В спасательной операции участвуют сто человек. Мешает плохая погода.
[Флориан Шнайдер, представитель полиции кантона Сен-Галлен]:
«Из-за погодных условий мы сейчас были вынуждены приостановить поисково-спасательную операцию, как и в предыдущий вечер. Из-за дождя пока не можем продолжать».
Место, где погибли туристы, хорошо известно и рекламируется на местных туристических веб-сайтах как интересная локация для каньонинга. Как сообщили в полиции, группа спортсменов вышла на маршрут самостоятельно, то есть это не было официально организованной экскурсией.
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