Мастера по пошиву кимоно говорят, что будущее их бизнеса туманно из-за COVID

Японский дизайнер Хироко Такахаси управляет всемирно известным брендом по пошиву кимоно и другой одежды. Как женщине в такой профессии, ей пришлось немало преодолеть, чтобы её бизнес процветал. Однако всё изменилось с началом пандемии.

Теперь из красочной и изысканной ткани фирма Такахаси шьёт маски.

[Хироко Такахаси, дизайнер]:

«Например, у меня было много ткани под наряды юкаты и полотенца тэнугуи. Я решила сделать из неё маски и подарила их друзьям. Когда они получили их, то были очень счастливы. После этого много людей стали просить меня сделать для них маски. Вот как я решила начать их производить».

Наряды дизайнера известны своими яркими принтами. Они пользовались большим спросом. Обычно она продавала по 100-200 юкат в месяц. И это было большим успехом для индустрии, которая в последние годы неуклонно увядала. Так, продажи в ней сегодня составляют лишь 16% от того, что было в 1981-м.

Однако коронавирус всё изменил. Доходы компании резко сократились. Её юкаты в среднем стоят 570 долларов, а кимоно – все 28 тысяч. Однако каждую маску продают всего за 13 долларов.

[Хироко Такахаси, дизайнер]:

«Не то, чтобы я потеряла работу, но теперь я очень занята изготовлением масок. Но если сравнивать с тем, как в прошлом году я продавала юкаты, то разница огромна». [Кадзуми Фуруоя, мастер по пошиву кимоно]:

«Мы портные, есть и другие профессионалы, которые вовлечены в процесс, например, красильщики. И у всех сейчас проблемы с работой».

Коронавирус больно ударил по всей индустрии производства кимоно. Мастера по пошиву в основном пожилые, и каждый специализируется на определёном процессе.

Даже если спрос восстановится, последствия будут ощутимы ещё долго. Впрочем, мастера надеются на лучшее.

[Хироко Такахаси, дизайнер]:

«Я не думаю, что будущее производства кимоно красочное. Но я думаю, что на земле есть много людей, которые не знают о такой чудесной вещи, как кимоно. Я хотела бы, чтобы они узнали о ней, и будущее нашего бизнеса стало более радужным».

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