Ураган «Эта» вызвал хаос в Гондурасе

Ураган «Эта» – один из самых мощных для Центральной Америки в этом году – обрушился на..

Ураган «Эта» – один из самых мощных для Центральной Америки в этом году – обрушился на Гондурас.

Реки выходят из берегов и топят города на Карибском побережье страны, сходят оползни. Сообщается об одном погибшем в результате оползня в городе Сан-Педро-Сула. При этом ураган ещё не пришёл сюда в полную силу.

Тысячи людей успели эвакуироваться, но не все. Некоторым бежать некуда. Люди также не хотят бросать свои дома, опасаясь разграбления.

[житель Гондураса]:

«Это было неожиданно, мы не ожидали. Уровень воды в реке стал расти даже при том, что здесь дождь был несильный. Сильный был там – на вершине горы. Поэтому река стала разливаться в тот момент, когда мы меньше всего этого ожидали». [жительница Гондураса]:

«У нас нет света. Нет даже радио – мы не могли узнать о надвигающемся урагане. Для всех нас это был сюрприз. (Репортёр: «Ураган ещё не пришёл. Вам опасно здесь оставаться».) Да, но нам некуда идти, мы не можем бросить то немногое, что у нас есть».

«Эта» также затронул бедные регионы соседнего Никарагуа. Пострадали дома и инфраструктура. Там о человеческих жертвах пока сообщений не поступало. Дожди также ожидаются в Гватемале, Белизе и на Ямайке.

Национальный ураганный центр США присвоил урагану четвёртую категорию из пяти и сообщает, что он чрезвычайно опасен. Скорость ветра внутри – около 250 километров в час. В то же время, согласно прогнозам, ударив по горным районам Никарагуа и Гондураса, ураган должен быстро ослабнуть.

«Эта» – 28-й по счёту шторм с именем в Атлантике в этом году.

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