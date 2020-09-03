ВОЗ рекомендует кортикостероиды для тяжёлых больных COVID-19

Всемирная организация здравоохранения рекомендует применять кортикостероиды для пациентов с тяжёлой формой COVID-19. Такой вывод она сделала..

Всемирная организация здравоохранения рекомендует применять кортикостероиды для пациентов с тяжёлой формой COVID-19. Такой вывод она сделала после ряда тестов, в которых участвовало 700 человек.

К исследованию привлекли учёных из Бразилии, Канады, Китая, Франции, Испании, Великобритании и США.

Координировал работу британский Национальный институт исследований в области здравоохранения.

Учёные проверили три вида кортикостероидов: дексаметезон, гидрокортизон и метилпреднизолон. Правда, от последнего отказались, поскольку его испытывали на слишком маленькой группе больных.

[Джонатан Стерн, профессор Бристольского университета]:

«40% пациентов, которым во время испытаний по всему миру давали разные препараты, включая плацебо, скончались. И мы обнаружили, что среди тех, кто получал кортикостероиды, риск смертности за 28 дней сократился на 32%. То есть восемь из 100 пациентов выжили благодаря лечению кортикостероидами».

Разные исследования этой группы препаратов решили объединить в одно после положительных результатов, которые получили исследователи в Оксфордском университете в июне. Учёные говорят, что кортикостероиды подходят для лечения только пациентов в критическом состоянии.

[Джонатан Стерн, профессор Бристольского университета]:

«Причина, по которой у пациентов начинается тяжёлая форма COVID-19, в том, что их иммунная система чрезмерно активизируется. А лечение стероидами помогает сократить реакцию, благодаря чему люди остаются живы».

Исследователи отмечают, что смертность среди тяжелобольных пациентов по-прежнему остаётся очень высокой – около 30%. Они отмечают, что нужно искать новые эффективные препараты, которые помогли бы вообще избежать тяжёлой формы болезни.

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