Чем закончилось противостояние белки и орлана. Фото

Фотограф дикой природы Роджер Стивенс-младший не расстаётся с камерой уже 21 год. Весной его поразил случай с белкой и белоголовым орланом неподалёку от города Линкольн в штате Мэн.

На вершине дерева Роджер увидел орлана, пристально смотревшего на белку. Грызун метался по дереву, время от времени, ныряя в дупло. Казалось, белка дразнит хищную птицу. Роджер догадался, что белка таким образом защищает гнездо с бельчатами.

«Вся сцена длилась 10 минут, в конце концов, орлан устал от этой игры и улетел», – рассказал фотограф. «Так что усилия белки оказались не напрасны».



Роджер не только фотографирует дикую природу, но и посещает школы, знакомя детей с фотографиями. Когда его спрашивают, какое животное самое опасное, он отвечает: «Ну, это мама, у которой есть детёныши».