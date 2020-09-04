Филиппинка вырезает портреты на листьях деревьев

После начала пандемии коронавируса филиппинка Мэри потеряла работу на фабрике. Но неожиданно для себя 23-летняя девушка..

После начала пандемии коронавируса филиппинка Мэри потеряла работу на фабрике. Но неожиданно для себя 23-летняя девушка нашла новый источник заработка.

Теперь она искусно вырезает изображения на зелёных листьях.

[Мэри Маэ Даканай, художница]:

«До пандемии я жила обычной жизнью. А потом наша компания сказала, что оставит только ключевых сотрудников. Постепенно нас всех уволили. Я привыкла работать по 7 дней в неделю, причём в большинстве случаев – ещё и сверхурочно. Эта пандемия стала для меня возможностью отдохнуть».

Поначалу использовать такой холст Мэри стала вынужденно – за неимением других материалов сорвала с дерева рядом с домом несколько листочков.

[Мэри Маэ Даканай, художница]:

«Во время пандемии хотелось творить, но материал для творчества в моём городе было очень трудно достать из-за строгого карантина. Покупать онлайн было тоже трудно. Тогда я поэксперементировала с листьями, и вышло очень хорошо».

Сначала Мэри вырезала на листьях портреты медсестёр с передовой борьбы с коронавирусом. Её работы быстро стали вирусными в Интернете – появились тысячи подписчиков в соцсетях. Посыпались заказы.

Теперь Мэри может вырезать почти любую знаменитость – от Майкла Джексона до президента Филиппин Родриго Дутерте.

[Мэри Маэ Даканай, художница]:

«Это листовое искусство очень меня поддержало финансово во время пандемии. Я делаю изображения на заказ и на эти деньги оплачиваю счета, покупаю семье еду и оплачиваю другие расходы».

За работу художница берёт от 4 до 8 долларов – в зависимости от количества мелких деталей.

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