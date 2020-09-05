Как повёл себя кот во время интервью политолога

Польский историк и политолог Ежи Таргальски давал интервью о текущей ситуации в стране для голландской телекомпании. Его кот Лисио захотел пообщаться именно во время съёмки.

Кот прыгнул на плечи хозяина… Что было дальше, смотрите сами.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>