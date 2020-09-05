Польский историк и политолог Ежи Таргальски давал интервью о текущей ситуации в стране для голландской телекомпании. Его кот Лисио захотел пообщаться именно во время съёмки.
Кот прыгнул на плечи хозяина… Что было дальше, смотрите сами.
Мировые новости » Истории из жизни » Как повёл себя кот во время интервью политолога
Польский историк и политолог Ежи Таргальски давал интервью о текущей ситуации в стране для голландской телекомпании. Его кот Лисио захотел пообщаться именно во время съёмки.
Кот прыгнул на плечи хозяина… Что было дальше, смотрите сами.
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