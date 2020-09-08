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В Перу в центре разведения родился дромадер

В Перу в центре разведения родился дромадер

Центр разведения дромадеров в регионе Ика в Перу пополнился новым питомцем. Одна из самок родила детёныша...

Дата загрузки: 2020-09-08

Центр разведения дромадеров в регионе Ика в Перу пополнился новым питомцем. Одна из самок родила детёныша. Малыша назвали Хуанито. Его мама вместе с другими сородичами приехала сюда с Канарских островов.

[Хосе Луис Элиас, сотрудник центра разведения]:
«Мы привезли их из Лимы, и они вышли из грузовика на пандус. Мы сделали его песчаным, чтобы им было удобно сойти вниз. Они быстро акклиматизировались. На второй день они вели себя так, будто по-прежнему живут в Марокко, на Канарских островах в Испании».

Специалисты сразу поняли, что программа разведения будет успешной. Регион Ика идеально подходит для жизни дромадеров, поскольку условия здесь почти как в Сахаре.

Эти животные также известны как одногорбые верблюды или арабианы. Раньше большие стада диких дромадеров кочевали по пустыням Северной Африки и Ближнего Востока. В наше время остались только одомашненные одногорбые верблюды. В Австралии встречаются вторично одичавшие дромадеры, чьих предков завезли на континент в XIX веке.
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